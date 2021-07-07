Специалист объяснил принцип работы вакцины

Короткая ссылка
Вакцинолог Михаил Костинов в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» объяснил таксисту Алексею Спирину, о том, как работают вакцины.

Спирин стал известен в сети после публикации ролика, в котором он отказывается везти привитую от COVID-19 пассажирку. По словам таксиста, таким образом он «провёл эксперимент» после того, как в Москве объявили антикоронавирусные меры.

«Я вирус. Меня убивают. Берут эту частицу, вводят в организм и Ciao bambino — никогда не заболеешь. Что такое вакцина? Это белок. Белок, как мясо. Ты всю жизнь кушаешь мясо, не превращаешься в баранину, допустим, или в козла, в свинью. Вот это есть убитая вакцина», — сказал вакцинолог.

Также он напомнил о существовании других вакцин.

«Другая вакцина — вектор. Что такое вектор? Ракета. Ракета и спутник. Вместо ракеты берётся один белок одного вируса. Но этот вирус... Вот берётся, например моё ухо, но из этого уха никогда не развивается человек. Сажается на эту ракету и вводится до клетки», — пояснил Костинов, отметив, что в данном случае задача вакцины вызвать иммунный ответ организма, при этом «берётся такая доля, чтобы не вызывать болезнь».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о рекомендациях, которые следует соблюдать после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

В ведомстве посоветовали в первые три дня после вакцинации избегать интенсивных физических нагрузок и отказаться от похода в сауну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить