Специалист объяснил принцип работы вакцины

Вакцинолог Михаил Костинов в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» объяснил таксисту Алексею Спирину, о том, как работают вакцины.

Спирин стал известен в сети после публикации ролика, в котором он отказывается везти привитую от COVID-19 пассажирку. По словам таксиста, таким образом он «провёл эксперимент» после того, как в Москве объявили антикоронавирусные меры.

«Я вирус. Меня убивают. Берут эту частицу, вводят в организм и Ciao bambino — никогда не заболеешь. Что такое вакцина? Это белок. Белок, как мясо. Ты всю жизнь кушаешь мясо, не превращаешься в баранину, допустим, или в козла, в свинью. Вот это есть убитая вакцина», — сказал вакцинолог.

Также он напомнил о существовании других вакцин.

«Другая вакцина — вектор. Что такое вектор? Ракета. Ракета и спутник. Вместо ракеты берётся один белок одного вируса. Но этот вирус... Вот берётся, например моё ухо, но из этого уха никогда не развивается человек. Сажается на эту ракету и вводится до клетки», — пояснил Костинов, отметив, что в данном случае задача вакцины вызвать иммунный ответ организма, при этом «берётся такая доля, чтобы не вызывать болезнь».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о рекомендациях, которые следует соблюдать после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

В ведомстве посоветовали в первые три дня после вакцинации избегать интенсивных физических нагрузок и отказаться от похода в сауну.