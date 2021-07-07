В Оренбургской области рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём
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Об этом сообщает RIA56.
На выполнение соответствующей программы в 2021 году выделено 746,8 млн рублей. Средства уже полностью освоили Илекский, Бугурусланский, Тюльганский и Александровский районы.
Как рассказали в региональном правительстве, приступили к освоению другие районы и городские округа, в том числе Медногорск, Новотроицк и Орск.
В настоящее время областное Минсоцразвития проверяет заявки на 24,6 млн рублей на 26 жилых помещений.
Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки для семей с детьми.