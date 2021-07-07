В Оренбургской области рассказали о работе по обеспечению детей-сирот жильём

На заседании правительства Оренбургской области обсудили работу по обеспечению детей-сирот жильём.

Об этом сообщает RIA56.

На выполнение соответствующей программы в 2021 году выделено 746,8 млн рублей. Средства уже полностью освоили Илекский, Бугурусланский, Тюльганский и Александровский районы.

Как рассказали в региональном правительстве, приступили к освоению другие районы и городские округа, в том числе Медногорск, Новотроицк и Орск.

В настоящее время областное Минсоцразвития проверяет заявки на 24,6 млн рублей на 26 жилых помещений.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки для семей с детьми.