Лебедев рассказал о проблемах с QR-кодами у иностранцев в Москве

Дизайнер Артемий Лебедев в премьере нового сезона стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что его «бесит», когда приезжающие из Санкт-Петербурга люди не могут использовать результаты своего ПЦР-теста в Москве. Также он пожаловался на то, что привившиеся за границей иностранцы не могут получить в российской столице QR-код.

«А ещё бесит, что иностранцы, которые привились у себя, за границей, не могут приехать в Россию и получить QR-код — им говорят: «Уходите, ваш QR-код не действует, у нас свой QR-код», — сказал Лебедев в рубрике «Бесит».

Он также посетовал на то, что в России «не прививают тех иностранцев, которые живут в России».

«А ещё очень бесит, что не дают QR-коды тем людям, которые получили первый укол вакцины. Потому что получается, что они сначала должны пойти в больницу, там им ставят первый укол, они ждут 21 день для того, чтобы получить второй укол, и только после этого им дадут QR-код. Это, конечно же, абсолютно глупо, абсолютно неправильно — люди могут ходить в рестораны после первого укола вакцины, потому что они уже доказали, что они хорошие», — сказал Лебедев.

7 июля правительство России поручило Минздраву и Роспотребнадзору разработать методические рекомендации по срокам действия QR-кодов.