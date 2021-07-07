Лебедев рассказал о проблемах с QR-кодами у иностранцев в Москве
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«А ещё бесит, что иностранцы, которые привились у себя, за границей, не могут приехать в Россию и получить QR-код — им говорят: «Уходите, ваш QR-код не действует, у нас свой QR-код», — сказал Лебедев в рубрике «Бесит».
Он также посетовал на то, что в России «не прививают тех иностранцев, которые живут в России».
«А ещё очень бесит, что не дают QR-коды тем людям, которые получили первый укол вакцины. Потому что получается, что они сначала должны пойти в больницу, там им ставят первый укол, они ждут 21 день для того, чтобы получить второй укол, и только после этого им дадут QR-код. Это, конечно же, абсолютно глупо, абсолютно неправильно — люди могут ходить в рестораны после первого укола вакцины, потому что они уже доказали, что они хорошие», — сказал Лебедев.
7 июля правительство России поручило Минздраву и Роспотребнадзору разработать методические рекомендации по срокам действия QR-кодов.