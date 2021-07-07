Кабмин поручил разработать рекомендации по срокам действия QR-кодов

Правительство поручило Минздраву и Роспотребнадзору разработать методические рекомендации по срокам действия QR-кодов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Исходя из жизненных ситуаций, формируемых по запросам (жалобам) граждан на едином портале государственных услуг, совместно разработать и опубликовать методические рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп граждан, включая прошедших вакцинацию в России или за рубежом, перенёсших заболевание новой коронавирусной инфекцией в России или за рубежом, имеющих отрицательный ПЦР-тест, и других», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что цифровые сертификаты о наличии защиты от коронавирусной инфекции получили миллионы москвичей и гостей столицы.

Первый зампред комитета Госдумы, академик РАН доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН заявил, что применение QR-кодов оправданно и своевременно.