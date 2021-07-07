Гериатр рассказала о мерах безопасности для пожилых в жару
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«В жару нужно находиться дома, притенять окна. Если есть возможность, проводить время в парке, в тени деревьев рядом с фонтанами, озером или прудом. Это даёт ощущение прохлады. Замечательно в это время быть в помещении, в котором работает кондиционер», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, дела лучше перенести на раннее утро или поздний вечер.
Также гериатр советует следить за питьевым режимом. В питании желательно придерживаться молочно-растительной диеты, избегая жирных и жареных продуктов.
«Когда спадает жара, нужно вставать, ходить», — отметила Рунихина.
Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.