Гериатр рассказала о мерах безопасности для пожилых в жару

Главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала о мерах безопасности для пожилых в жару.

«В жару нужно находиться дома, притенять окна. Если есть возможность, проводить время в парке, в тени деревьев рядом с фонтанами, озером или прудом. Это даёт ощущение прохлады. Замечательно в это время быть в помещении, в котором работает кондиционер», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, дела лучше перенести на раннее утро или поздний вечер.

Также гериатр советует следить за питьевым режимом. В питании желательно придерживаться молочно-растительной диеты, избегая жирных и жареных продуктов.

«Когда спадает жара, нужно вставать, ходить», — отметила Рунихина.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.