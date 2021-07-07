На Восточный намерены привлечь рабочих Белоруссии, Киргизии, Узбекистана

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Правительство России намерено привлечь для работ по реконструкции полигона Восточный специалистов из Белоруссии и Киргизии.
На Восточный намерены привлечь рабочих Белоруссии, Киргизии, Узбекистана
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

«Подали заявку на привлечение из Белоруссии (работников)... Планируем привезти (специалистов) из Киргизии, Узбекистана, работаем с комиссией (вице-премьера России) Татьяны Алексеевны Голиковой, чтобы ускоренно завезти эти рабочие силы», — приводит РИА Новости слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Ранее Хуснуллин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что российское правительство в условиях дефицита строителей готово привлечь для работы над ключевыми объектами в стране около 20—30 тыс. белорусских специалистов.

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