Средний объём автокредита в России вырос на 5,5% в мае

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало данные об автокредитах. В мае 2021 года средний размер выданных кредитов на новые автомобили и с пробегом составил 1,08 млн рублей, что на 5,5% выше показателей за апрель (1,02 млн рублей).

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года этот показатель вырос на 47,6% — в мае 2020-го средняя сумма автокредита составляла 0,73 млн рублей.

В НБКИ отмечают, что такой существенный рост показателя связан с последствиями карантинных мероприятий весны прошлого года, когда и выдача автокредитов, и их средний размер значительно сократились.

Как уточняется, наибольший средний размер выданных автокредитов зафиксировали в том числе в Москве (1603,4 тыс. рублей), Подмосковье (1354,9 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (1263,6 тыс. рублей).

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.