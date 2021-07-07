За сутки в Москве вакцинировано 105 тысяч человек
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за прошедшие сутки в столице первым и вторым компонентами вакцины были привиты 105 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости.
- © Андрей Сорокин
- РИА Новости
«За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентом 105 тыс., это астрономическая сумма», — отметил мэр.
Ранее сообщалось, что в Лужниках открылся новый центр вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
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