За сутки в Москве вакцинировано 105 тысяч человек

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за прошедшие сутки в столице первым и вторым компонентами вакцины были привиты 105 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости.
За сутки в Москве вакцинировано 105 тысяч человек
  • © Андрей Сорокин
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентом 105 тыс., это астрономическая сумма», — отметил мэр.

Ранее сообщалось, что в Лужниках открылся новый центр вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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