Эксперт оценил перспективы рынка автомобилей с газовыми двигателями в России

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Доцент кафедры экономического развития РАНХиГС Павел Грибов выразил мнение, что перспективы газовых двигателей не стоит переоценивать, они не находятся в тренде современного автомобилестроения.
Эксперт оценил перспективы рынка автомобилей с газовыми двигателями в России
  • Pixabay

Об этом он рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«В России существует целевая программа газификации транспортных средств. Газовые автомобили имеют рыночную нишу из-за стоимости топлива и ряда других моментов. Одно время в России даже продавались газовые автомобили Volkswagen», — в то же время напомнил Грибов.

Также эксперт прокомментировал заявление президента АвтоВАЗа Николя Мора о том, что в компании обдумывают производство Renault Logan на природном газе.

Грибов назвал этот шаг логичным в рамках стратегии развития бизнеса в России, однако отметил, что вряд ли это приведёт к возникновению большого дополнительного рынка сбыта.

Ранее сайт «Невские новости» цитировал автоэксперта Вячеслава Субботина, который рассказал, чем гидроудар опасен для автомобильного мотора.

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