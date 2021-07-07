Два Ту-22М3 выполнили полёт над нейтральными водами Чёрного моря

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Отмечается, что их истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30М2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Длительность полёта, как сообщает ведомство, составила около пяти часов.

«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана», — приводит РИА Новости сообщение.

В Минобороны подчеркнули, что все полёты самолётов ВКС России осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что два истребителя Су-30 сопроводили самолёт Boeing P-8 Poseidon над Чёрным морем.