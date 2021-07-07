Два Су-30 сопроводили самолёт Boeing P-8 Poseidon над Чёрным морем

Два истребителя Су-30 сопроводили самолёт Boeing P-8 Poseidon над Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили приближающуюся к границе России воздушную цель.

В ведомстве рассказали, что для её опознавания и недопущения нарушения российской границы в воздух подняли два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолёт

Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что полёт российских самолётов выполнялся в строгом соответствии с

международными правилами использования воздушного пространства.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30СМ сопроводил американский самолёт-разведчик RC-135 над Охотским морем около границ России.