Два Су-30 сопроводили самолёт Boeing P-8 Poseidon над Чёрным морем

Короткая ссылка
Два истребителя Су-30 сопроводили самолёт Boeing P-8 Poseidon над Чёрным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
Два Су-30 сопроводили самолёт Boeing P-8 Poseidon над Чёрным морем
  • © РИА Новости / Игорь Маслов

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили приближающуюся к границе России воздушную цель.

В ведомстве рассказали, что для её опознавания и недопущения нарушения российской границы в воздух подняли два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолёт
Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что полёт российских самолётов выполнялся в строгом соответствии с
международными правилами использования воздушного пространства.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30СМ сопроводил американский самолёт-разведчик RC-135 над Охотским морем около границ России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить