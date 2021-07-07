Два Су-30 сопроводили самолёт Boeing P-8 Poseidon над Чёрным морем
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Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили приближающуюся к границе России воздушную цель.
В ведомстве рассказали, что для её опознавания и недопущения нарушения российской границы в воздух подняли два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.
«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолёт
Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что полёт российских самолётов выполнялся в строгом соответствии с
международными правилами использования воздушного пространства.
«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-30СМ сопроводил американский самолёт-разведчик RC-135 над Охотским морем около границ России.