Путин рекомендовал властям проводить прямое общение с жителями не реже раза в год
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Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что администрации президента поручено в случае необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась 30 июня. Она продлилась более трёх часов, глава государства успел ответить на 68 вопросов.
Всего к прямой линии поступило более миллиона вопросов.