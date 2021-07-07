Путин рекомендовал властям проводить прямое общение с жителями не реже раза в год

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин рекомендовал «органам исполнительной власти субъектов России регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов».
Путин рекомендовал властям проводить прямое общение с жителями не реже раза в год
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что администрации президента поручено в случае необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась 30 июня. Она продлилась более трёх часов, глава государства успел ответить на 68 вопросов.

Всего к прямой линии поступило более миллиона вопросов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить