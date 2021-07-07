Путин рекомендовал властям проводить прямое общение с жителями не реже раза в год

Российский лидер Владимир Путин рекомендовал «органам исполнительной власти субъектов России регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов».

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что администрации президента поручено в случае необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась 30 июня. Она продлилась более трёх часов, глава государства успел ответить на 68 вопросов.

Всего к прямой линии поступило более миллиона вопросов.