Глава Ростуризма рассказала о ситуации с турами на Кубань на август

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что «отмены броней на август в Краснодарский край продолжаются, хотя многие туристы надеются на смягчение ограничений».

«Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска сложно: это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьёзные убытки для бизнеса», — цитирует Интерфакс Догузову.

Она сообщила, что «Ростуризм по-прежнему придерживается позиции, что необходимо дать людям возможность приезжать на отдых в Краснодарский край, в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом».

«С этой просьбой я уже обратилась к губернатору региона. Надеюсь на положительное решение», — добавила глава ведомства.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что постановление властей Краснодарского края о правилах допуска отдыхающих в гостиницы региона на фоне пандемии будет скорректировано.