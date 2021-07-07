Ещё в четырёх муниципалитетах Крыма могут ужесточить коронавирусные ограничения

Роспотребнадзор предложил ужесточить коронавирусные ограничения ещё в четырёх муниципалитетах Крыма из-за ухудшения эпидобстановки.

Об этом сообщила руководитель регионального управления ведомства Наталья Пеньковская, передаёт «Крыминформ».

«Значительно активизировался уровень заболеваемости в Джанкойском районе — за последние три недели в 2,3 раза, в Красногвардейском районе — в 2 раза, в Феодосии — в 2,6 раза, в Судаке такая же картина. В связи с этим сегодня будут внесены предложения по внесению перечисленных административных территорий в тот пункт указа с более жёсткими ограничениями, в который у нас были включены Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Алушта», — сообщила Пеньковская.

В четырёх последних муниципалитетах, как уточняется, уже полностью запрещена работа дискотек, ночных клубов, караоке и танцевальных залов.

Количество посетителей в театрах и кинотеатрах ограничено на 50%.

Накануне «Новый Севастополь» сообщил о 334 случаях коронавируса, подтвердившихся в Крыму за минувшие сутки.