Власти Венгрии высоко оценили вклад России в борьбу с пандемией

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в рамках двусторонней встречи с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто был награждён орденом Среднего Креста — высшей наградой Венгрии, которая присуждается иностранному гражданину.

Как отмечается, в ходе церемонии Сийярто высоко оценил помощь России в борьбе с пандемией и вклад российской вакцины «Спутник V» в спасение жизней венгерских граждан.

«После длительных переговоров мы наконец подписали в январе соглашение о поставках российской вакцины «Спутник V» в Венгрию. Даже в тот момент я сомневался, что всё получится, из-за большой неопределённости во всех сферах жизни, вызванных пандемией коронавируса. Но Денис Мантуров, начиная с переговоров и заканчивая поставкой вакцин, демонстрировал уверенность в успешном завершении этой сделки», — заявил Сийярто.

По его словам, лучшее подтверждение — 2 млн компонентов «Спутника V», полученных Венгрией и использованных на 99,9%. Как отметил Сийярто, если бы не было подписано это соглашение и российская сторона не сделала бы всё возможное, чтобы осуществить поставки вакцины в кратчайшие сроки, то Венгрии не удалось бы провести самую быструю прививочную кампанию против COVID-19 в Евросоюзе.

Со своей стороны, Мантуров поблагодарил Сийярто за высокую награду и сказал, что двусторонние отношения не ограничивались поставками вакцин.

«Я очень признателен тебе и руководству Венгерской Республики за такую оценку нашей совместной работы. Наша работа по борьбе с коронавирусной инфекцией включала в себя не только поставки вакцин, но и поставки в Венгрию аппаратов ИВЛ. В свою очередь, это было бы невозможно без помощи венгерской стороны, которая способствовала поставкам комплектующих из Западной Европы», — заявил Мантуров.

Ранее Мантуров рассказал на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом о производстве российских вакцин от COVID-19.