В Москве более 2,5 тысячи подростков записались на программы летней занятости

В Москве более 2,5 тыс. подростков записались на программы летней занятости центра «Моя карьера».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Вместе с командой наставников, экспертов центра занятости, с компаниями-партнёрами и городскими организациями мы стараемся наполнить время летних каникул общением, вдохновением и открытиями. Чтобы подростки могли изучать себя и свои способности, искать свой путь, становиться сильнее и увереннее, творить», — сказал руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Так, в ближайшие три недели участники инициативы пройдут обучение выбранной профессии — фотографа, финансиста, программиста, веб-разработчика, 3D-дизайнера, лидера-предпринимателя, психолога, организатора добрых дел и других — в одной из 14 профшкол.

Отмечается, что у них будет возможность в том числе получить новые знания, познакомиться с успешными людьми и разработать собственные социальные проекты для города.

Как ранее сообщала газета «Известия», студенты отечественных университетов рассказали, где хотят работать.