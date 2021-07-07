Опрос: более 73% россиян регулярно перерабатывают

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Свыше 73% трудоустроенных россиян перерабатывают, говорится в опросе, проведённом СК «Росгосстрах Жизнь» и hh.ru. Об этом заявили 76% офисных сотрудников и 71% работающих из дома.
Опрос: более 73% россиян регулярно перерабатывают
  • © РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

Исследование показало, что каждый второй из числа перерабатывающих россиян (и, соответственно, каждый третий из числа трудоустроенных) делает это безвозмездно.

Чаще других не берут деньги за дополнительные часы юристы (81%) и работники финансового сектора (76%).

Зачастую бесплатно трудятся в нерабочее время сотрудники сферы управления персоналом и тренингов (72%), маркетинга, рекламы и PR (69%), а также топ-менеджеры (62%).

Сотрудники транспортно-логистической отрасли, сферы искусства, развлечений и СМИ, молодые специалисты и представители IT-отрасли чаще других отвечали, что всегда требуют деньги за переработки.

Как отмечается, лидером по доле занятых в нерабочие часы жителей стала Москва (79%). За ней следуют Новосибирская, Московская, Самарская и Волгоградская области.

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы рассказали об уровне безработицы в столице.

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