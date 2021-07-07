Более 10 самолётов Ил-76 привлекли к учению в Псковской области

В Псковской области началось учение военно-транспортной авиации, в котором принимают участие более 10 самолётов Ил-76. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Полковое лётно-тактическое учение военно-транспортной авиации началось в Псковской области...» — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ходе учения из самолётов десантируются более тысячи военнослужащих ВДВ.

Кроме того, в учении принимает участие весь лётный и инженерно-технический состав полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Как сообщалось ранее, на полигоне Ашулук в Астраханской области прошли учения авиации Центрального военного округа (ЦВО).