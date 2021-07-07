Более 10 самолётов Ил-76 привлекли к учению в Псковской области
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Полковое лётно-тактическое учение военно-транспортной авиации началось в Псковской области...» — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в ходе учения из самолётов десантируются более тысячи военнослужащих ВДВ.
Кроме того, в учении принимает участие весь лётный и инженерно-технический состав полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.
Как сообщалось ранее, на полигоне Ашулук в Астраханской области прошли учения авиации Центрального военного округа (ЦВО).