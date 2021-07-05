В Астраханской области прошли учения авиации ЦВО
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Отрабатывались перехват воздушных целей и ведение воздушного боя.
На высоте 10 км цели уничтожались экипажами перехватчиков МиГ-31БМ, на высоте около 7 км — экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Для лётчиков это были первые воздушные манёвры с практическими пусками ракет. Мишени имитировали самолёты и крылатые ракеты условного противника.
Ранее сайт Inforeactor сообщал, что военнослужащие мотострелковой бригады Западного военного округа провели учения на полигоне Кирилловский в Ленинградской области.