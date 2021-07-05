В Астраханской области прошли учения авиации ЦВО

Короткая ссылка
На полигоне Ашулук в Астраханской области прошли учения авиации Центрального военного округа (ЦВО).
В Астраханской области прошли учения авиации ЦВО
  • © Нина Падалко
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отрабатывались перехват воздушных целей и ведение воздушного боя.

На высоте 10 км цели уничтожались экипажами перехватчиков МиГ-31БМ, на высоте около 7 км — экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Для лётчиков это были первые воздушные манёвры с практическими пусками ракет. Мишени имитировали самолёты и крылатые ракеты условного противника.

Ранее сайт Inforeactor сообщал, что военнослужащие мотострелковой бригады Западного военного округа провели учения на полигоне Кирилловский в Ленинградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить