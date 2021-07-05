В Астраханской области прошли учения авиации ЦВО

На полигоне Ашулук в Астраханской области прошли учения авиации Центрального военного округа (ЦВО).

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отрабатывались перехват воздушных целей и ведение воздушного боя.

На высоте 10 км цели уничтожались экипажами перехватчиков МиГ-31БМ, на высоте около 7 км — экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Для лётчиков это были первые воздушные манёвры с практическими пусками ракет. Мишени имитировали самолёты и крылатые ракеты условного противника.

Ранее сайт Inforeactor сообщал, что военнослужащие мотострелковой бригады Западного военного округа провели учения на полигоне Кирилловский в Ленинградской области.