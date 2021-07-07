В Ростовской области в результате ДТП погиб ребёнок

В результате ДТП возле трассы в Веселовском районе Ростовской области погиб четырёхлетний ребёнок, ещё три человека пострадали. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по региону.

«В результате ДТП на месте происшествия скончался четырёхлетний пассажир автомобиля», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, травмы получили водитель и двое пассажиров: годовалый ребёнок и женщина.

ДТП произошло на подъезде к хутору Ленинский от автодороги Весёлый — Верхнесоленый — Ажинов.

По предварительным данным, водитель Nissan Primera не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Ранее в населённом пункте Марьевка Тамбовской области в результате автомобильной аварии скончался ребёнок, ещё семь человек пострадали