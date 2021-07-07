В Ростовской области в результате ДТП погиб ребёнок
- РИА Новости
«В результате ДТП на месте происшествия скончался четырёхлетний пассажир автомобиля», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, травмы получили водитель и двое пассажиров: годовалый ребёнок и женщина.
ДТП произошло на подъезде к хутору Ленинский от автодороги Весёлый — Верхнесоленый — Ажинов.
По предварительным данным, водитель Nissan Primera не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
Ранее в населённом пункте Марьевка Тамбовской области в результате автомобильной аварии скончался ребёнок, ещё семь человек пострадали