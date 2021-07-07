В Ростовской области в результате ДТП погиб ребёнок

Короткая ссылка
В результате ДТП возле трассы в Веселовском районе Ростовской области погиб четырёхлетний ребёнок, ещё три человека пострадали. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по региону.
В Ростовской области в результате ДТП погиб ребёнок
  • РИА Новости

«В результате ДТП на месте происшествия скончался четырёхлетний пассажир автомобиля», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, травмы получили водитель и двое пассажиров: годовалый ребёнок и женщина.

ДТП произошло на подъезде к хутору Ленинский от автодороги Весёлый — Верхнесоленый — Ажинов.

По предварительным данным, водитель Nissan Primera не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Ранее в населённом пункте Марьевка Тамбовской области в результате автомобильной аварии скончался ребёнок, ещё семь человек пострадали

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить