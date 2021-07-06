В Москве задержали подростка, подозреваемого в мошенничестве с квартирой

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В Москве задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в мошенничестве с квартирой.
В Москве задержали подростка, подозреваемого в мошенничестве с квартирой
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт «МВД Медиа».

В мае 2021 года подросток в онлайн-режиме заключил с застройщиком сделку купли-продажи квартиры стоимостью более 17,5 млн рублей.

«Поскольку клиент являлся несовершеннолетним, работник компании запросил соответствующие документы от родителей юноши. В ответ злоумышленник направил в адрес продавца решение органов опеки о признании его полностью дееспособным гражданином, которое впоследствии оказалось поддельным», — отмечается в сообщении.

Затем подросток изготовил поддельное платёжное поручение, которое предоставил менеджеру компании. Договор составили и передали в регистрирующий орган.

После регистрации компания обнаружила отсутствие поступлений по платёжному поручению. Подросток заявил, что отозвал предыдущий платёж из-за проблем с банком, и отправил новую платёжку. Затем он пожаловался застройщику на проблемы с заселением. Ему объяснили, что это связано с тем, что средства на счёт продавца так и не поступили.

Тогда подросток решил вскрыть замок и прописаться в квартире. Затем он попытался продать недвижимость в интернете.

Подростку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Григорий Скрипилёв в беседе с газетой «Известия» рассказал об одной из схем обмана на рынке недвижимости.

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