В Нижегородской области заключили более 7,3 тысячи браков с начала года

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В Нижегородской области заключили более 7,3 тыс. браков в январе — июне 2021 года, что на 42,5% больше, чем годом ранее.
В Нижегородской области заключили более 7,3 тысячи браков с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на руководителя регионального ГУ ЗАГС Ольгу Краснову.

Как напомнила Краснова, в апреле — июне 2020 года браки не регистрировались из-за ограничений, связанных с COVID-19. Особые правила действуют и в настоящее время.

«С июня вступили в силу новые изменения. Молодые и гости торжественной церемонии должны предъявлять результаты ПЦР-тестов, справку о наличии антител к коронавирусу либо сертификат о вакцинации. А ещё во всех органах ЗАГСа Нижегородской области действует масочный режим», — сказала Краснова.

Как сообщала НСН в апреле, в МФЦ Москвы будет оказываться больше услуг по регистрации актов гражданского состояния.

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