Автоэксперт прокомментировал ситуацию с ценами на подержанные машины

Автоэксперт, журналист Александр Добин прокомментировал ситуацию с ценами на подержанные машины.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что причиной повышения цен стал дефицит новых автомобилей, их высокая цена и курс валют.

Как отметил Добин, сегмент машин с пробегом был недооценён, а сейчас люди обратили на него внимание, поскольку это хорошее вложение.

«Машины в хорошем техническом состоянии — это верхняя планка ценника. Всё, что касается машин более уставших, они продаются по нижней планке», — сказал эксперт.

По его словам, рынок вторичных автомобилей чувствует себя уверенно в том числе из-за больших возможностей по проверке чистоты данных о машинах.

Ранее исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов и вице-президент российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль в беседе с URA.RU заявили, что в России до конца 2021 года возможен дефицит автомобилей с пробегом.