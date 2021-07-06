Автоэксперт прокомментировал ситуацию с ценами на подержанные машины

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Автоэксперт, журналист Александр Добин прокомментировал ситуацию с ценами на подержанные машины.
Автоэксперт прокомментировал ситуацию с ценами на подержанные машины
  • Pixabay

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что причиной повышения цен стал дефицит новых автомобилей, их высокая цена и курс валют.

Как отметил Добин, сегмент машин с пробегом был недооценён, а сейчас люди обратили на него внимание, поскольку это хорошее вложение.

«Машины в хорошем техническом состоянии — это верхняя планка ценника. Всё, что касается машин более уставших, они продаются по нижней планке», — сказал эксперт.

По его словам, рынок вторичных автомобилей чувствует себя уверенно в том числе из-за больших возможностей по проверке чистоты данных о машинах.

Ранее исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов и вице-президент российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль в беседе с URA.RU заявили, что в России до конца 2021 года возможен дефицит автомобилей с пробегом.

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