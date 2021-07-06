Автоэксперты спрогнозировали дефицит авто с пробегом в России

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов и вице-президент российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль заявили, что в России до конца 2021 года возможен дефицит автомобилей с пробегом.

Это может привести к тому, что в страну вновь начнут ввозить подержанные машины из-за границы, сообщили они в беседе с URA.RU.

«До конца этого года, я думаю, дефицит на автомобили с пробегом в стране сохранится, он будет постепенно уменьшаться, но будет дефицит. В каких темпах — сложно сказать, но цены на подержанные авто также продолжат расти», — сказал Удалов.

Мигаль, в свою очередь, выразил согласие с этим прогнозом.

«Если цены продолжат так же, как сейчас, расти, я думаю, мы уже столкнёмся с тем, что можно будет ввозить автомобили с пробегом в Россию из Америки, Европы», — уточнил он.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor оценил инвестиционную привлекательность машин в России.