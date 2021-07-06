Адвокат рассказал о новом деле против экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

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Андрей Грохотов, адвокат бывшего кировского губернатора Никиты Белых, прокомментировал RT информацию о новом уголовном деле, возбуждённом против экс-чиновника.
Адвокат рассказал о новом деле против экс-губернатора Кировской области Никиты Белых
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Есть уголовное дело, возбуждённое 1 июня 2021 года. Оно выделено из дела, которое было возбуждено в июне прошлого года по обстоятельствам деятельности АО «К.Р.И.К», и связано с банкротством этой организации в 2018 году. Результаты расследования прошлогоднего уголовного дела привели к тому, что следствие приняло решение возбудить в отношении Белых уголовное дело по 286-й статье, как и первоначальное, но уже по части второй, а не первой. Это карается до семи лет лишения свободы», — пояснил адвокат.

Грохотов добавил, что следствие находится на начальной стадии.

Как RT сообщал ранее, в отношении бывшего губернатора Никиты Белых было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

По данным СК, в 2015 году с подачи Белых АО «К.Р.И.К» заключила договор займа на 320 млн рублей с другой компанией. Но экс-губернатор якобы поручил пустить эти деньги «на нужды иных юридических лиц». 

В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки и приговорил к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 48 млн рублей. Экс-губернатор вину не признал.

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