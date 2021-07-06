В Ленобласти рассказали о работе по модернизации системы водоснабжения

В Ленинградской области рассказали о работе по модернизации системы водоснабжения.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Цель модернизации — нормализовать давление в водопроводных сетях и компенсировать нехватку воды, возникающую в жаркую погоду. В частности, на этой неделе завершаются работы и запускается скважина в посёлке Янега.

Затем начнётся капремонт скважины в посёлке Сосново. Следующей будет скважина в деревне Андреевщине.

Продолжается прокладка современного водовода в Оредеже.

2021 год объявлен в Ленобласти Годом чистой воды. По соответствующей программе национального проекта «Жильё и городская среда» будут закончены работы по реконструкции резервуаров чистой воды в городе Никольское.

Ранее сообщалось, что в Башкирии займутся реконструкцией систем водо- и теплоснабжения.