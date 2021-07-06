В Москве почтили память погибших в Великую Отечественную войну дипломатов

В Москве почтили память дипломатов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает ОТР.

Сотрудники МИД России возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании, где ранее располагался Наркомат иностранных дел.

Как отмечается, в июле 1941 года более 200 работников дипломатического ведомства вступили в народное ополчение.

Девять из них стали Героями Советского Союза, погибли во время войны 106 сотрудников.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Самаре установили новый мемориал в память о 179 генералах-фронтовиках «Генералы земли Самарской».