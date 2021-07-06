В Москве почтили память погибших в Великую Отечественную войну дипломатов

Короткая ссылка
В Москве почтили память дипломатов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.
В Москве почтили память погибших в Великую Отечественную войну дипломатов
  • © МИД России

Об этом сообщает ОТР.

Сотрудники МИД России возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании, где ранее располагался Наркомат иностранных дел.

Как отмечается, в июле 1941 года более 200 работников дипломатического ведомства вступили в народное ополчение.

Девять из них стали Героями Советского Союза, погибли во время войны 106 сотрудников.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Самаре установили новый мемориал в память о 179 генералах-фронтовиках «Генералы земли Самарской».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить