Пучков прокомментировал стратегию нацбезопасности России
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что в современной многополярной системе Россия готова занять самое серьёзное место.
«С нами надо считаться. И считаться с нами будут», — отметил Пучков.
Он также высказался о том, является ли ядерное оружие необходимым, чтобы занимать ведущую роль в мире.
«Ведущую — нет. Но, во всяком случае, позволяет хранить безопасность», — отметил Пучков.
Ранее сообщалось, что в стратегии нацбезопасности России учли политику США по вооружениям.