Пучков прокомментировал стратегию нацбезопасности России

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Писатель и публицист Дмитрий Пучков прокомментировал стратегию нацбезопасности России.
Пучков прокомментировал стратегию нацбезопасности России
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что в современной многополярной системе Россия готова занять самое серьёзное место.

«С нами надо считаться. И считаться с нами будут», — отметил Пучков.

Он также высказался о том, является ли ядерное оружие необходимым, чтобы занимать ведущую роль в мире.

«Ведущую — нет. Но, во всяком случае, позволяет хранить безопасность», — отметил Пучков.

Ранее сообщалось, что в стратегии нацбезопасности России учли политику США по вооружениям.

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