Писатель и публицист Дмитрий Пучков прокомментировал стратегию нацбезопасности России.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что в современной многополярной системе Россия готова занять самое серьёзное место.

«С нами надо считаться. И считаться с нами будут», — отметил Пучков.

Он также высказался о том, является ли ядерное оружие необходимым, чтобы занимать ведущую роль в мире.

«Ведущую — нет. Но, во всяком случае, позволяет хранить безопасность», — отметил Пучков.

Ранее сообщалось, что в стратегии нацбезопасности России учли политику США по вооружениям.