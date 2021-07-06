В Подмосковье откроют 900 экопунктов по приёму вторсырья

Короткая ссылка
Власти Подмосковья планируют до конца года открыть порядка 900 экопунктов, заявил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.
В Подмосковье откроют 900 экопунктов по приёму вторсырья
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает «Радио 1».

«Это 900 пунктов, которые будут в обмен на вторичное сырьё (пластиковую бутылку и банку) выдавать сначала бонусы, а потом... конкретную денежку... 900 таких экопунктов должны будут появиться в области до конца года», — сказал Хромушин.

Ранее сообщалось, что в России запустили экологический проект «Дни зелёных действий». Как уточняло издание «Взгляд», об этом заявил экс-глава Минприроды, врио заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин на презентации фонда «Чистая Арктика» в Общественной палате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить