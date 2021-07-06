В Подмосковье откроют 900 экопунктов по приёму вторсырья

Власти Подмосковья планируют до конца года открыть порядка 900 экопунктов, заявил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Это 900 пунктов, которые будут в обмен на вторичное сырьё (пластиковую бутылку и банку) выдавать сначала бонусы, а потом... конкретную денежку... 900 таких экопунктов должны будут появиться в области до конца года», — сказал Хромушин.

Ранее сообщалось, что в России запустили экологический проект «Дни зелёных действий». Как уточняло издание «Взгляд», об этом заявил экс-глава Минприроды, врио заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин на презентации фонда «Чистая Арктика» в Общественной палате.