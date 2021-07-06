На Ямале подвели итоги этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

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На Ямале подвели итоги этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». На нём представили методические и практические разработки в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью.
На Ямале подвели итоги этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»
  • РИА Новости

Об этом пишет «Ямал-Медиа».

Конкурс проходит в 16-й раз. Его проводят в три этапа. Во второй этап прошли 19 работ со всего Урала, в том числе с Ямала. Члены конкурсной комиссии и приглашённые эксперты отметили высокий профессиональный уровень участников из ЯНАО.

«Педагоги получают шанс представить свою работу, направленную на воспитание подрастающего поколения — вне зависимости от вероисповедания, места проживания. Ребёнок — это ребёнок на территории всей Российской Федерации», — заявил руководитель сектора мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Трифон (Умалатов).

Как ранее сообщала НСН, в Москве объявили лауреатов конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию».

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