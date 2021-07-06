В Москве объём ввода офисов вырос в два раза по сравнению с 2020 годом

Согласно предварительным данным по итогам первого полугодия 2021 года, в Москве объём ввода офисов в эксплуатацию составил 446 тыс. кв. м, что вдвое больше по сравнению с аналогичными показателями 2020-го.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на поступивший в распоряжение редакции отчёт компании Knight Frank.

«Совокупный объём предложения офисного рынка столицы по итогам полугодия достиг 17,4 млн кв. м, из которых 4,9 млн кв. м относятся к классу А, а 12,5 млн кв. м — к классу В. Доля свободных офисов снизилась до 9,9% в классе А и до 5,4% — в классе В», — говорится в публикации.

Спрос на коммерческую недвижимость в этом году растёт, исходя из показателя чистого поглощения, который вырос до 572 тыс. кв. м. При этом по-прежнему остаются востребованными коворкинги, а предложение продолжает расти — общая площадь таких площадок по итогам первого полугодия 2021 года достигла 235 тыс. кв. м.

Кроме того, в торговых центрах российской столицы на 2,5% увеличилось число вакантных торговых площадей в 2021 году. В крупных концептуальных ТЦ Москвы ожидается сокращение вакантных площадей до 8%.