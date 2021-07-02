В столичных ТЦ на 2,5% увеличилось число вакантных торговых площадей в 2021 году

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Согласно исследованию международной консалтинговой компании Knight Frank, по предварительным итогам первого полугодия 2021 года на рынке торговой недвижимости Москвы, доля вакансий в торговых центрах выросла на 2,5% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 12,5%.
В столичных ТЦ на 2,5% увеличилось число вакантных торговых площадей в 2021 году
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что после годового роста показатель вакансий должен стабилизироваться на уровне 12—14% к концу года. В крупных концептуальных торговых центрах столицы прогнозируется сокращение вакантных площадей до 8%.

Общий объём предложения торговых площадей на московском рынке составил 6,89 млн кв. м арендопригодной площади (GLA). Всего за январь–июнь ввели 41,5 тыс. кв. м, что на 73% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, когда ввели 152,5 тыс. кв. м таких площадей.

Доля свободных площадей выросла из-за проблем, с которыми столкнулись ретейлеры на фоне пандемии.

Ранее председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.

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