В Подмосковье изменился порядок записи детей в школы

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В Минобразования Московской области сообщили, что подать документы в любую школу региона теперь можно вне зависимости от места регистрации ребёнка.
В Подмосковье изменился порядок записи детей в школы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«С 6 июля в Московской области можно записаться в любую желаемую школу не по месту регистрации, при наличии там свободных мест», — рассказала зампред областного правительства Ирина Каклюгина.

Родители или законные представители ребёнка могут подать документы через региональный портал госуслуг.

При этом больше не нужно предоставлять оригиналы документов.

Она также уточнила, что в региональные школы уже зачислены порядка 110 тыс. первоклассников.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Роспотребнадзоре Татарстана рассказали об итогах учебного года.

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