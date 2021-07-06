В Подмосковье изменился порядок записи детей в школы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
«С 6 июля в Московской области можно записаться в любую желаемую школу не по месту регистрации, при наличии там свободных мест», — рассказала зампред областного правительства Ирина Каклюгина.
Родители или законные представители ребёнка могут подать документы через региональный портал госуслуг.
При этом больше не нужно предоставлять оригиналы документов.
Она также уточнила, что в региональные школы уже зачислены порядка 110 тыс. первоклассников.
Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Роспотребнадзоре Татарстана рассказали об итогах учебного года.