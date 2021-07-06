В Подмосковье изменился порядок записи детей в школы

В Минобразования Московской области сообщили, что подать документы в любую школу региона теперь можно вне зависимости от места регистрации ребёнка.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«С 6 июля в Московской области можно записаться в любую желаемую школу не по месту регистрации, при наличии там свободных мест», — рассказала зампред областного правительства Ирина Каклюгина.

Родители или законные представители ребёнка могут подать документы через региональный портал госуслуг.

При этом больше не нужно предоставлять оригиналы документов.

Она также уточнила, что в региональные школы уже зачислены порядка 110 тыс. первоклассников.

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