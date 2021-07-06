Министр транспорта и глава Росавиации вылетают на Камчатку

Министр транспорта Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько оперативно вылетают на Камчатку для участия в поисково-спасательных работах на месте крушения пассажирского самолёта Ан-26 в районе посёлка Палана.

«Министр транспорта Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько оперативно вылетают на Камчатку для участия в поисково-спасательных работах непосредственно на месте крушения пассажирского самолёта Ан-26», — говорится в сообщении правительства.

Министру транспорта поставлена задача оказывать необходимое содействие при проведении работ на месте ЧП и обеспечить поддержку родственникам пассажиров.

Ранее МЧС показало видео с места крушения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке.

На борту самолёта, летевшего из Елизово в Палану, находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребёнка. Все они, по предварительным данным, погибли.

Как сообщили в Росавиации, в районе инцидента на тот момент были сложные метеоусловия.