В Кремле прокомментировали идею закрытия границ между регионами

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею закрытия границ между регионами России из-за ситуации с коронавирусом в ряде субъектов.

Он отметил, что «в ряде регионов с учётом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные, временами жёсткие меры».

«В то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы», — добавил Песков.

По последним данным, в России за сутки зарегистрировали 23 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 658 672 пациента с COVID-19.

Ранее, как сообщала газета «Известия», главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина рассказала, что сделать прививку от гриппа можно спустя четыре недели после получения второй дозы вакцины против коронавируса и наоборот.