Подлодка ЧФ «Колпино» возвращается в пункт базирования после учений

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Экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота (ЧФ) возвращается в пункт базирования после учений, которые прошли в морской акватории.
Подлодка ЧФ «Колпино» возвращается в пункт базирования после учений
  • © Главный штаб ВМФ

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«Подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах, выполнили погружения на различные глубины с максимальной глубиной более 200 м», — говорится в тексте.

Как отмечается, субмарина также была задействована в учениях экипажей вертолётов морской авиации и ПВО ЧФ Ка-27М по поиску и обнаружению подлодки условного противника в Чёрном море.

Как ранее сообщал «Взгляд», две дизельные подлодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в Японском море.

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