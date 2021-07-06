Подлодка ЧФ «Колпино» возвращается в пункт базирования после учений

Экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота (ЧФ) возвращается в пункт базирования после учений, которые прошли в морской акватории.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«Подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах, выполнили погружения на различные глубины с максимальной глубиной более 200 м», — говорится в тексте.

Как отмечается, субмарина также была задействована в учениях экипажей вертолётов морской авиации и ПВО ЧФ Ка-27М по поиску и обнаружению подлодки условного противника в Чёрном море.

Как ранее сообщал «Взгляд», две дизельные подлодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в Японском море.