В Башкирии из-за пандемии переносят все массовые мероприятия

Короткая ссылка
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о переносе массовых мероприятий в республике из-за пандемии коронавируса.
В Башкирии из-за пандемии переносят все массовые мероприятия
  • © Официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Об этом сообщает mkset.ru.

«Финал WorldSkills переносим на конец августа. Соберём полный список всех запланированных массовых мероприятий и примем решение об их переносе на более поздний срок», — заявил Хабиров в ходе оперативного совещания.

Как ранее передавал «Янтарный край», в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить