В Башкирии из-за пандемии переносят все массовые мероприятия

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о переносе массовых мероприятий в республике из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает mkset.ru.

«Финал WorldSkills переносим на конец августа. Соберём полный список всех запланированных массовых мероприятий и примем решение об их переносе на более поздний срок», — заявил Хабиров в ходе оперативного совещания.

Как ранее передавал «Янтарный край», в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии.