В Башкирии из-за пандемии переносят все массовые мероприятия
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Об этом сообщает mkset.ru.
«Финал WorldSkills переносим на конец августа. Соберём полный список всех запланированных массовых мероприятий и примем решение об их переносе на более поздний срок», — заявил Хабиров в ходе оперативного совещания.
Как ранее передавал «Янтарный край», в Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за пандемии.