«ВкусВилл» не стал комментировать ситуацию с выручкой после публикации с однополой парой

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Анастасия Белоусова
«ВкусВилл» в ответ на запрос RT не стал комментировать, уменьшилась ли выручка сети магазинов после ситуации с публикацией с однополой парой в рекламе.
«ВкусВилл» не стал комментировать ситуацию с выручкой после публикации с однополой парой
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Спасибо за запрос. Но у нас нет комментариев по этой теме», — ответила представитель компании Мария Радченко на запрос RT.

Ранее представители сети магазинов «ВкусВилл» извинились за публикацию с однополой парой.

Также во «ВкусВилле» рассказали о цели компании: «Дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов».

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