«ВкусВилл» извинился за публикацию с однополой парой
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Как сообщается на сайте компании, «на этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнёров и поставщиков».
«Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников», — говорится в сообщении.
В компании «ВкусВилл» отметили, что цель компании — «дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов».