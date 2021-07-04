«ВкусВилл» извинился за публикацию с однополой парой

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Представители сети магазинов «ВкусВилл» извинились за публикацию с однополой парой.
«ВкусВилл» извинился за публикацию с однополой парой
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Как сообщается на сайте компании, «на этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнёров и поставщиков».

«Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников», — говорится в сообщении.

В компании «ВкусВилл» отметили, что цель компании — «дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов». 

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