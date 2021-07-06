Экс-глава Коми Гайзер рассказал о жизни в колонии строгого режима

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, приговорённый к 11 годам колонии за создание организованного преступного сообщества и коррупцию, рассказал о своём пребывании в колонии строгого режима. Об этом он написал корреспонденту RT Константину Придыбайло в ответ на его письмо.

Он заявил, что до сих пор не признаёт вины и «последовательно продолжает биться во всех инстанциях за пересмотр дела».

«Ну а пока я пребываю в лагере строгого режима, жизнь здесь ровно такая же, как и на свободе, со своими радостями и сложностями. Одно скажу — очень много надуманного в общественном сознании в отношении тюрьмы и заключённых (и их жизни здешней). Важно везде оставаться человеком, вот и всё. Так что никаких особых «ощущений» у меня нет», — заявил Гайзер.

Также он заявил, что читает центральные СМИ и имеет возможность смотреть телевизор. Гайзер рассказал также, что ведёт обширную переписку с жителями Коми.

В июне 2019 года Замоскворецкий суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, признав его виновным в создании организованного преступного сообщества и в коррупции.