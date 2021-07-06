В Приангарье возбудили дело по факту пожара в двух многоквартирных домах

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Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности после пожара в городе Братске в Иркутской области, в результате которого сгорели два жилых многоквартирных дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.
В Приангарье возбудили дело по факту пожара в двух многоквартирных домах
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России «Халатность», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 2 июня на территории жилого района Заярский города Братска по улице Осиновской были уничтожены огнём два двухэтажных многоквартирных жилых дома.

Как отмечается, следователи установили, что муниципальные службы, ответственные за состояние пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях города, не вели за ними контроль. 

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания в жилом доме в Горячем Ключе, при тушении которого погиб пожарный. 

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