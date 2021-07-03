СК возбудил дело по факту пожара в жилом доме на Кубани

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Следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания в жилом доме в Горячем Ключе, при тушении которого погиб пожарный. Об этом сообщили в управлении СК России по Краснодарскому краю.
СК возбудил дело по факту пожара в жилом доме на Кубани
  • РИА Новости

«По данным следствия, рано утром 3 июля 2021 года по улице Ярославской произошло возгорание четырехэтажного многоквартирного дома, в результате которого выгорело более половины верхнего этажа», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве отметили, что площадь пожара превысила 400 кв. м. 

«При локализации пожара пострадал один из сотрудников МЧС, принимавших участие в тушении. Мужчину доставили в лечебное учреждение, однако спасти его жизнь не удалось», — добавили в СК.

В июне следователи возбудили уголовное дело по факту гибели крановщицы при пожаре на обогатительной угольной фабрике «Берёзовская» в Кемеровской области. 

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