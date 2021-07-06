В Роспотребнадзоре рассказали о протекании заболевания COVID-19 у аллергиков

Коронавирусная инфекция может гипотетически протекать легче у людей, страдающих аллергией. Об этом сообщила директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В отношении же поллиноза можно предположить, что во время сезонного обострения, сопровождающегося обильными выделениями из носа, иногда и слезотечением, вирус может вымываться из верхних дыхательных путей, не успевая связаться с рецепторами на клетках респираторного тракта организма человека», — цитирует ТАСС Пшеничную.

Она добавила, что в случае, если вирус всё же присоединился, приём ингаляционных стероидов может облегчить течение заболевания.

Специалист подчеркнул, что «это всего лишь гипотеза, которую можно оценить лишь во время сезонных обострений аллергии».

Ранее директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов назвал категорию пациентов, которые реже заболевают коронавирусом.