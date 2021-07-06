В Роспотребнадзоре рассказали о протекании заболевания COVID-19 у аллергиков

Короткая ссылка
Коронавирусная инфекция может гипотетически протекать легче у людей, страдающих аллергией. Об этом сообщила директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В отношении же поллиноза можно предположить, что во время сезонного обострения, сопровождающегося обильными выделениями из носа, иногда и слезотечением, вирус может вымываться из верхних дыхательных путей, не успевая связаться с рецепторами на клетках респираторного тракта организма человека», — цитирует ТАСС Пшеничную.

Она добавила, что в случае, если вирус всё же присоединился, приём ингаляционных стероидов может облегчить течение заболевания.

Специалист подчеркнул, что «это всего лишь гипотеза, которую можно оценить лишь во время сезонных обострений аллергии».

Ранее директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов назвал категорию пациентов, которые реже заболевают коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить