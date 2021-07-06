Дальняя авиация ВКС России поднята по тревоге в ходе учений

Подразделения Дальней авиации ВКС России, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в ходе начавшихся учений. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Авиационные части Дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых лётно-тактических учений», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, в ходе мероприятий боевой подготовки экипажам Дальней авиации предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полёты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах.

По данным Минобороны, в учениях будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78.

Ранее сообщалось, что на полигоне Ашулук в Астраханской области прошли учения авиации Центрального военного округа (ЦВО).