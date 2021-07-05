Володин заявил об отсутствии у него президентских амбиций

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у него нет, никогда не было и не будет президентских амбиций.
Володин заявил об отсутствии у него президентских амбиций
  • globallookpress.com

«Никогда этого у меня не было в планах, нет сейчас и не будет», — заявил Володин в интервью, опубликованном на сайте kp.ru.

По словам спикера Госдумы, он не обладает качествами, необходимыми для главы государства.

Он отметил, что необходимо сделать всё для того, чтобы Владимир Путин оставался президентом России как можно дольше.

«При нём Россия станет ещё сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн», — добавил спикер.

14 июня Путин в эксклюзивном интервью телеканалу NBC заявил, что задача укрепления России является для него самой важной в жизни.

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