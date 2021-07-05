МЧС сообщило о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления
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Там отметили, что управление по городу и пожарно-спасательные гарнизоны черноморского и азовского побережья переведены в режим чрезвычайной ситуации.
«На данный момент ситуация в Сочи стабилизировалась», — говорится в сообщении.
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений проводят откачку воды.
Ранее сообщалось, что сход селя произошёл в районе посёлка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга — Сочи, движение в обе стороны перекрыто.
За сутки в Сочи выпало более месячной нормы осадков. Почти все реки в районе вышли из берегов, подтоплены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.