МЧС сообщило о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления

Короткая ссылка
МЧС проинформировало о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления, вызванного дождями, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
МЧС сообщило о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления
  • © РИА Новости / youtube.com

Там отметили, что управление по городу и пожарно-спасательные гарнизоны черноморского и азовского побережья переведены в режим чрезвычайной ситуации.

«На данный момент ситуация в Сочи стабилизировалась», — говорится в сообщении.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений проводят откачку воды. 

Ранее сообщалось, что сход селя произошёл в районе посёлка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга — Сочи, движение в обе стороны перекрыто.

За сутки в Сочи выпало более месячной нормы осадков. Почти все реки в районе вышли из берегов, подтоплены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить