МЧС сообщило о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления

МЧС проинформировало о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления, вызванного дождями, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что управление по городу и пожарно-спасательные гарнизоны черноморского и азовского побережья переведены в режим чрезвычайной ситуации.

«На данный момент ситуация в Сочи стабилизировалась», — говорится в сообщении.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений проводят откачку воды.

Ранее сообщалось, что сход селя произошёл в районе посёлка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга — Сочи, движение в обе стороны перекрыто.

За сутки в Сочи выпало более месячной нормы осадков. Почти все реки в районе вышли из берегов, подтоплены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.