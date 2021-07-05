В Пермском крае перезахоронили останки красноармейцев, найденные в Псковской области

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В Пермском крае прошли церемонии перезахоронения останков пяти красноармейцев, найденных в апреле в Невельском районе Псковской области.
В Пермском крае перезахоронили останки красноармейцев, найденные в Псковской области
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на краевое СУ СК России.

Псковские поисковые отряды «Патриот 60» и «Гвоздика» передали обнаруженные останки коллегам из пермской «Звезды».

«Имена воинов и откуда они родом удалось установить по вкладышам медальонов и личным вещам. Это младший командир Теплоухов Павел Александрович (Лысьва), красноармейцы: Тютиков Фрол Иванович (Верещагинский район), Плешивых Никифор Давыдович (Верещагинский район), Галузин Григорий Иванович (Кунгурский район) и Гладких Фёдор Кузьмич (Ординский район)», — уточнили в ведомстве.

Красноармейцы погибли в июле 1941 года во время прорыва частей корпуса из окружения в районе совхоза «Репище».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе перезахоронили останки 292 бойцов Красной армии.

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