Лётчики-лейтенанты ЗВО провели тренировочные полёты на «Ночных охотниках»

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Лётчики-лейтенанты отдельного вертолётного полка Западного военного округа провели тренировочные полёты на Ми-28УБ «Ночной охотник».
Лётчики-лейтенанты ЗВО провели тренировочные полёты на «Ночных охотниках»
  • © ОАО "Вертолеты России"

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Занятия проводились на аэродроме Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Экипажи отработали учебно-боевые задачи по совершенствованию навыков управления воздушной техникой. В частности, они выполнили взлёт, полёт по заданному маршруту и элемент «зависание в воздухе».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и истребителей Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.

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