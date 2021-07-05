Лётчики-лейтенанты ЗВО провели тренировочные полёты на «Ночных охотниках»
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Занятия проводились на аэродроме Ленинградской армии ВВС и ПВО.
Экипажи отработали учебно-боевые задачи по совершенствованию навыков управления воздушной техникой. В частности, они выполнили взлёт, полёт по заданному маршруту и элемент «зависание в воздухе».
Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и истребителей Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.