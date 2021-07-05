Лётчики-лейтенанты ЗВО провели тренировочные полёты на «Ночных охотниках»

Лётчики-лейтенанты отдельного вертолётного полка Западного военного округа провели тренировочные полёты на Ми-28УБ «Ночной охотник».

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Занятия проводились на аэродроме Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Экипажи отработали учебно-боевые задачи по совершенствованию навыков управления воздушной техникой. В частности, они выполнили взлёт, полёт по заданному маршруту и элемент «зависание в воздухе».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и истребителей Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.