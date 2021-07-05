Для Керчи разработаны планы предотвращения будущих подтоплений

Короткая ссылка
Правительство Крыма планирует углубить дно четырёх рек и построить гидротехнические сооружения для предотвращения будущих подтоплений в Керчи.
Для Керчи разработаны планы предотвращения будущих подтоплений
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«По городу Керчи разработаны полностью все мероприятия, предпроектные решения совместно с «Инвестстроем» по предотвращению подтоплений города Керчи — это профилирование четырёх русел рек и строительство гидротехнических сооружений выше Войкова на площади водосбора», — цитирует ТАСС председателя Государственного комитета республики по водному хозяйству и мелиорации Игоря Вайля.

По его словам, в регионе уже работали специалисты Росводресурсов.

Он отметил, что все предложения переданы в Федеральное агентство водных ресурсов.

Ранее стало известно, что более 800 автомобилей были затоплены или пострадали из-за сильных осадков в Керчи и Ялте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить