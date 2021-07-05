Для Керчи разработаны планы предотвращения будущих подтоплений

Правительство Крыма планирует углубить дно четырёх рек и построить гидротехнические сооружения для предотвращения будущих подтоплений в Керчи.

«По городу Керчи разработаны полностью все мероприятия, предпроектные решения совместно с «Инвестстроем» по предотвращению подтоплений города Керчи — это профилирование четырёх русел рек и строительство гидротехнических сооружений выше Войкова на площади водосбора», — цитирует ТАСС председателя Государственного комитета республики по водному хозяйству и мелиорации Игоря Вайля.

По его словам, в регионе уже работали специалисты Росводресурсов.

Он отметил, что все предложения переданы в Федеральное агентство водных ресурсов.

Ранее стало известно, что более 800 автомобилей были затоплены или пострадали из-за сильных осадков в Керчи и Ялте.