В России запустили экопроект «Дни зелёных действий»

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В России запустили экологический проект «Дни зелёных действий».
В России запустили экопроект «Дни зелёных действий»

    Как сообщает «Взгляд», об этом заявил экс-глава Минприроды, врио заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин на презентации фонда «Чистая Арктика» в Общественной палате.

    «Сейчас мы запускаем проект «Чистая Арктика», для нас принципиально сохранить эту уникальную часть планеты, тем более что Россия сейчас председательствует в Арктическом совете. Но и в других регионах мы также продолжим работу — начнём... в этом году запуском проекта «Дни зелёных действий», — сказал Кобылкин.

    По его словам, проект предусматривает уборку территорий, высадку деревьев, очистку берегов.

    Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии прошла II Экологическая конференция.

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