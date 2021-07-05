В России запустили экопроект «Дни зелёных действий»

В России запустили экологический проект «Дни зелёных действий».

Как сообщает «Взгляд», об этом заявил экс-глава Минприроды, врио заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин на презентации фонда «Чистая Арктика» в Общественной палате.

«Сейчас мы запускаем проект «Чистая Арктика», для нас принципиально сохранить эту уникальную часть планеты, тем более что Россия сейчас председательствует в Арктическом совете. Но и в других регионах мы также продолжим работу — начнём... в этом году запуском проекта «Дни зелёных действий», — сказал Кобылкин.

По его словам, проект предусматривает уборку территорий, высадку деревьев, очистку берегов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии прошла II Экологическая конференция.